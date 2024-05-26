MPC2500 AKAI サンプラー

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商品詳細
商品ご覧いただきありがとうございます！写真にもある通り一部ですが錆があります。また引っかき傷のようなものもあります。動作確認しましたが問題ないと思います。パッドも全て反応しました。内容品は写真にあるもので説明書等3点と電源コードとなりますのでご注意下さい。メモリーカード付きです。点検はしておりますが細部詳しいところまでは分かりませんのでご承知ください。あくまで中古品なのでご理解の上ご購入お願いします！
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