戦艦 巡洋艦インディアナポリス 伊58 巡洋艦 アズールレーン プラモ

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種類...戦車・軍用車両・軍艦仕様...完成品インディアナポリス伊58重巡洋艦潜水艦アズールレーン完成品プラモデル1945年7月29日、伊号第五十八潜水艦が極秘任務(広島原爆輸送任務)から帰路についていたインディアナポリスを発見、魚雷3発を当てて撃沈(この時搭載回天は使用せず)このインディアナポリスの撃沈が帝国海軍最後の大型戦闘艦撃沈であり、第二次世界大戦で敵の攻撃により沈没した最後のアメリカ海軍水上艦艇となりました。その因縁のある伊号第五十八潜水艦とインディアナポリスの2艦です(同じ1/350なのでサイズ比較が出来ます)モデラー作成完成品を購入して、押入奥に眠らせてました…断捨離も兼ねて手放します…ものすごく精巧に作られており素晴らしい出来ですが、経年によるホコリ(元々汚し塗装なのであまり目立たないと思います)、塗装剥げがございます。伊58左弦搭載の回天のスクリューが破損しております(写真9枚目参照)写真の模型が全てとなります、他に付属はございません縮尺 1/350写真を見てご納得の上で購入してください。●購入を検討される方々へ当方只の趣味人、お店ではございませんので過度な品質保証は出来ません。１度人の手に渡ったものですのでご理解ください。素人故見落とし等がある可能性もございますが、写真を確認していただき、ご納得の上でご購入ください。擦れによる傷や輸送時に付いた傷等はご容赦ください。梱包はしっかりと致しますが、配送中の破損は当方では修繕等の対応はできませんので、ご自分で修繕をお願い致します。修繕不可能な場合は運送会社、メルカリ運営にご連絡をお願い致します。値下げ交渉も対応致しますのでお声かけください。当方非喫煙者、ペット無しです。●発送に関しまして 先日配送中の破損がありましたので基本お引取とさせていただきます(当方大阪府)破損しても自分で直せる大丈夫という方は、らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。発送の際はお時間をいただく事もございますがご了承ください。戦艦重巡洋艦潜水艦バトルシップ伊号第五十八潜水艦インディアナポリス1/350艦これアズールレーンプラモデルフィギュア種類...スケールフィギュア