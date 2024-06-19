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アルトサックス　リガチャー　リードケース　マウスピースカバー　ハリソン
商品番号 A20683380954
商品名

アルトサックス　リガチャー　リードケース　マウスピースカバー　ハリソン
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ・リードケースバラ売り不可3年弱使用しました。リードケース部品が少しずれています。（上手く説明出来ないので2枚目の写真でご確認下さい）神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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