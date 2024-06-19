YAMAHA YAS-32 アルトサックス‼️

メーカー： YAMAHA型番： YAS-32調子：Eb【商品状態】音出し確認済み問題なしです。キズ汚れサビ凹みあります。結構使用物です。練習用には問題なくつかえます。【付属品】本体ケースマウスピース\u2028画像の通りになります！質問コメントで宜しくお願い致します！\u2028中古楽器であることをご理解の上、状態を細かく気になさる方お控え下さい。\u2028中古楽器ですので、保証できませんご理解お願い致します！



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