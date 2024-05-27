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東郷青児在銘　素描　スケッチ鉛筆画　　簡易額装　　　模写　A
商品番号 N47202031969
商品名

東郷青児在銘　素描　スケッチ鉛筆画　　簡易額装　　　模写　A
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 4,914 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東郷青児在銘　　素描　スケッチ鉛筆画【パリの女】　1970年作　　肉筆　　額装　　模写状態　　　額装　　新調品　　作品　　時代経年によりやや色褪せあるも概ね良いコンデションサイズ　　額装　　　45.5cmX33cm素描鉛筆画　　　　40cmX28cm梱包サイズ　　　　100サイズゆうパックにて配送致します。鑑定書は御座いません。　真贋は不詳につき模写として出品しております。作品にご興味の方宜しくお願い申し上げます。
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