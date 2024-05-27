東郷青児在銘 素描 スケッチ鉛筆画【パリの女】 1970年作 肉筆 額装 模写状態 額装 新調品 作品 時代経年によりやや色褪せあるも概ね良いコンデションサイズ 額装 45.5cmX33cm素描鉛筆画 40cmX28cm梱包サイズ 100サイズゆうパックにて配送致します。鑑定書は御座いません。 真贋は不詳につき模写として出品しております。作品にご興味の方宜しくお願い申し上げます。



東郷青児 素描 スケッチ鉛筆画 簡易額装 模写 | labiela.com



東郷青児在銘 素描 スケッチ鉛筆画 簡易額装 模写 A - 絵画/タペストリ



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