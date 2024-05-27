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バスドラムスパー、ブラケット
商品番号 N78247250652
商品名

バスドラムスパー、ブラケット
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAMAのバスドラムスパーとブラケットです。スーパースター以下のグレード用の物で現在は廃番となっているようです。以前18インチのフロアタムを加工して自作したバスドラムで使用しておりました。スパーの先端は回転させるとズレ防止のスパイクが出てきます。ブラケットのビスの間隔は穴のセンター間で58ミリの正方形で現行のTAMAの物と同じです。写真のスネアケースは装着したイメージのために置いてみたもので今回の商品ではありません、念の為。ケースのサイズは14インチです。種類···バスドラムアクセサリー・パーツ···その他
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