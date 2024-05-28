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刀ミュ　5周年記念　ペンライト
商品番号 R48320190395
商品名

刀ミュ　5周年記念　ペンライト
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,496 円
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商品詳細

ミュージカル刀剣乱舞五周年記念LIVECOLLECTION2015-20205周年記念の受注生産品で現在販売されてないものです。ライブで2回使用しました。事故防止のため電池を抜き元の袋に入れプチプチ2重巻をして発送します。
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