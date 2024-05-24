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ピカチュウ ウエディングボード
商品番号 B55477783581
商品名

ピカチュウ ウエディングボード
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピカチュウの特大アクリルスタンド当方セカンドユーザーですブライダルの特典でもらえるようです結婚式のウェルカムスペースに使用しましたしっかりとした重さがあり、存在感もあって高砂に飾っても可愛いと思いますウェディングを控えてる方いかがですか？サイズ新郎ピカチュウ:高さ約28.5×横約30×厚み約1㎝新婦ピカチュウ:高さ約27.5×横約30.5×厚み約1㎝台座:横約25×奥行き約17.5×厚み約1㎝グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
http://narcologia.ru/goods/sci-fi906147.html
http://narcologia.ru/goods/smear5304.html
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