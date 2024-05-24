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トランペット　YAMAHA YTR2335 ケースつき
商品番号 V90897190827
商品名

トランペット　YAMAHA YTR2335 ケースつき
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました！！〈YAMAHAYTR2335〉新品で購入。週1回5年ほど使用し、その後自宅保管しておりました。目立ったものはありませんが細かな傷や汚れはありますので、写真をご確認ください。マウスピース1本もセットにいたします。動作確認済み。簡易清掃済み。定価69000円〈CCシャイニーケース〉4年ほど使用しました。使用には問題ありませんが、こちらは傷や塗装ハゲが目立ちます。写真をご確認ください。背負うことができるので大変便利でした。種類···トランペットトランペットケース
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