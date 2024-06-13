テクニクス　CDJ SL-DZ1200 2台セット

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TechnicsテクニクスCDJ・TechnicsSL-DZ12002台セット・状態 動作良好 小傷等あり。 写真にて状態確認をお願いします。・付属品 取扱説明書 電源コード ピンコード 保証書 箱写真にある物が全てになります。中古品の為、完璧な状態を求める人は購入をお控えください。宜しくお願い致します。