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NEUMANN TLM102 コンデンサーマイク
商品番号 Q95247784099
商品名

NEUMANN TLM102 コンデンサーマイク
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 24,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEUMANNTLM102ノイマン去年の3月頃に購入しましたが、別のマイクを購入した為出品致します。使用頻度は10回に満たないぐらいなので故障はもちろん目立つ傷や汚れもございません(外箱は多少の擦れが有ります)。基本的なクリーニングはして発送させていただきますので、よろしくお願い致します。値下げ希望等あればコメントにお願い致します。マイクロホン用途:音楽用マイクマイク・ステレオ対応:モノラルマイクマイク・ワイヤレス:ワイヤードマイクマイク・方式:コンデンサ型マイク#GeorgNeumann#NEUMANN
http://narcologia.ru/goods/seamless707729.html
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