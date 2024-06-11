NEUMANN TLM102 コンデンサーマイク

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NEUMANNTLM102ノイマン去年の3月頃に購入しましたが、別のマイクを購入した為出品致します。使用頻度は10回に満たないぐらいなので故障はもちろん目立つ傷や汚れもございません(外箱は多少の擦れが有ります)。基本的なクリーニングはして発送させていただきますので、よろしくお願い致します。値下げ希望等あればコメントにお願い致します。マイクロホン用途:音楽用マイクマイク・ステレオ対応:モノラルマイクマイク・ワイヤレス:ワイヤードマイクマイク・方式:コンデンサ型マイク#GeorgNeumann#NEUMANN