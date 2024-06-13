☆吉岡浩太郎☆「 バラ 」シルクスクリーン版画 新品額！

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優しい色合いのバラの作品です！実際の作品は画像より、幾分紫がかっております。作者：吉岡 浩太郎題名：「 バラ 」技法：シルクスクリーン版画サイズ：画寸約255X183mmエディション：444/500サイン：直筆サイン入り状態：未使用額縁：新品 額縁外寸：約535Ｘ420ｍｍ 箱あり。吉岡浩太郎 略歴1928年山口県に生まれる香月泰男に師事1967年スクリーン版画の研究を始める1973年絵画研修のため渡欧1974年セントラル画廊でスクリーン版画個展1989年絵画研修のため渡欧1992年スクリーン版画個展1996年日蓮宗 円頓寺壁面画制作1997年以降毎年ピクチャーショウで新作発表、雑誌（表紙）などに掲載2004年東京絵画フェスティバル出品2006年ユネスコ絵葉書に選定2016年没（享年88歳）以後30年以上に渡り一緒に作品制作を行ってきた息子が初代の意思を継ぎ、2代目浩太郎に襲名する。初代作品の管理・販売を2代目浩太郎が行う。