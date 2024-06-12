Electro-Voice エレクトロボイス DH3 DH2010A ツイーター

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商品詳細
Electro-VoiceエレクトロボイスEVDH3DH2010Aツイータードライバー2本動作確認済みですダイヤフラムは新品または真新しい物を付けてます使用感の少ないコンディションですワイズ巻きコイルですマグネットは中古の物ですダイヤフラムはF01U18848911145MF01U18848911145Mが付いていますマグネットは833099004027M833099004162M■ドライバー■1\"■20W5000Hz以上は30W■8Ω■1.5～20kHzPAスピーカーのネットワーク1.5～1.65kHzで多く使われてますカットオフ1200Hz位ハイパワーなら5000Hz～20000Hzで通常2000Hz～20000Hzスクリューオン直径約35mm■対応モデル：SX100、SX100PLUS、SX200、SX300、SX500、SX80、FMシリーズ（ER）、ELIMINATORシリーズ、S152、S15M、S1803ER、S1202ER、SH1502ER、FORCE-I、TX1122FM、FM1502、TX1152FM
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