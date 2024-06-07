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ジェットトーントランペットマウスピース　Studio-B
商品番号 V60141886950
商品名

ジェットトーントランペットマウスピース　Studio-B
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪ジェットトーンのトランペットマウスピースSTUDIOBモデルです•リム内径(mm):16.0•リム形状:Medium•カップ容量:Medium比較的楽に吹けて僅かに丸みのあるリムを好むプレーヤー向きです購入時期:1990年代初め使用には問題ありませんが素人長期保存の中古品につきご理解いただける方にお譲りします傷などの状態につきましては画像をご確認ください箱無しですので、緩衝材に包んでゆうゆうメルカリ便匿名発送いたします#トランペット#マウスピース#ジェットトーン#trumpet#mouthpiece#JetTone#studiob種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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