ジェットトーントランペットマウスピース　Studio-B

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ご覧いただきありがとうございます♪ジェットトーンのトランペットマウスピースSTUDIOBモデルです•リム内径(mm):16.0•リム形状:Medium•カップ容量:Medium比較的楽に吹けて僅かに丸みのあるリムを好むプレーヤー向きです購入時期:1990年代初め使用には問題ありませんが素人長期保存の中古品につきご理解いただける方にお譲りします傷などの状態につきましては画像をご確認ください箱無しですので、緩衝材に包んでゆうゆうメルカリ便匿名発送いたします#トランペット#マウスピース#ジェットトーン#trumpet#mouthpiece#JetTone#studiob種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース