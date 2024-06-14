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【バラ売り不可】サラブレッドコレクション BIG オルフェーヴル他6頭セット
商品番号 E27510544049
商品名

【バラ売り不可】サラブレッドコレクション BIG オルフェーヴル他6頭セット
ブランド名 Espare
特別価格 税込 6,266 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆内容・サラブレッドコレクションBIG6頭セット①ナリタブライアン②エフフォーリア③ダイワスカーレット④アーモンドアイ⑤オルフェーヴル⑥メジロマックイーン◆サイズH:約35cm◆状態・タグ付き新品未使用です。・アミューズメントで獲得後自宅で保管していました。・素人管理ですので神経質な方はご遠慮ください。◆発送・らくらくメルカリ便で発送致します。・郵便事故などは責任は取れません。◆その他・値下げ不可・バラ売り不可・神経質な方はご遠慮ください。#サラブレッドコレクション#アミューズメント#エスケイジャパン#マスコットボールチェーン#BIG#GB#MB#サラブレッド#ぬいぐるみ#アーモンドアイ#コントレイル#デアリングタクト#ゴールドシップ#ダイワスカーレット#ライスシャワー#メジロマックイーン#トウカイテイオー#キセキ#エフフォーリア#オルフェーヴル#シンボリクリスエス#ジャパンカップ#桜花賞#天皇賞#菊花賞#三冠馬#ウマ娘#G1#競馬#馬券
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