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- 【値下げ！】Disney nanoblock 9種セット 値段据置き！
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商品詳細
Disneynanoblock①BuzzLightyear②DonaldDuckスキーバージョン③DonaldDuck30周年限定バージョン④LittlegreenManChristmas2013⑤WinniethePOOHChristmas2014⑥DonaldDuckEasterWonderland2012⑦NemoandSquirt⑧Westernriverrailroad⑨SS.COLUMBIA全て開封済み、使用済みですが、目立った汚れやキズはありません。写真の通りブロックの不足はありません。また、それぞれ予備のブロックも含まれています。組み立て説明書は各容器に同梱してあります。バラ売り、値引き交渉はご遠慮ください。確認ページ対応は承っておりません。発送に際しましては、できる限りコンパクトにして発送させていただきます。ご理解ご了承の上、ご購入ください。ご理解いただきありがとうございます♪キャラクター···ディズニー
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