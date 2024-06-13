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- ★非売品★ 美品 ANA 全日空 Boeing 787 モデルプレーン
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商品詳細
B787dreamliner1/200スケール台座付きサイズ横約30cm,全長約28cmもう何年も前にANAさんから頂いたものです。当時非売品と聞いておりますが実際のところはよく分かりません。箱はありません。室内の日が当たらない棚で飾っておりました。殆ど触れないようにしておりましたので本体に色褪せや剥げ、欠けはありません。目立った汚れも特に見受けられませんが、台座と機体を繋ぐ金属部分に少し色ムラが御座います。台座のプレート部分の保護シールは剥がしておりません。飛行機の機種に詳しいわけではない為、boeing787dreamlinerということしか分かりません。画像にてご判断をお願い致します。クッション材に厳重に包み、そのままダンボールに入れ発送致します。あくまで中古品のため神経質な方のご購入はお控え下さい。ドリームライナーボーイングJALANA全日空日本航空スターアライアンスプラモデル模型
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