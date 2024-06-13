肉厚桃色法螺貝（ピンク貝）法螺貝　ホラガイ　ほら貝❣️巻き貝笛

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肉厚桃色法螺貝です❣️長さは約21㎝重さは942gです。低音、高音良く鳴ります♪^o^♪♪❣️吹き口の穴は約6㎜です。持ち運びやすいコンパクトサイズですがずっしりとした桃色法螺貝です(^.^)♪♪修験道法螺貝と同じ吹き方で音が鳴ります(^.^)♪♪初心者法螺貝吹き方のテキスト必要な方はコメント欄に記入して下さいね。無料でお付け致します♪♪