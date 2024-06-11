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BOSS BX-60 6チャンネルミキサー
商品番号 G31464422786
商品名

BOSS BX-60 6チャンネルミキサー
ブランド名 ボス
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンパクトで持ち運び便利なミキサーです、(W280mm、H60mm、D155n)家庭でヘッドフォンを使って音を出さないバンド練習や音を出してのバンド練習他さまざまな用途に適応します、マーキングシールとBOSSのステッカー、箱付きです、箱は全体的に汚れあります。家庭保存の為神経質な方はご遠慮下さい。#BOSS#ボス#録音#小型ミキサー
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