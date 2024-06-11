BOSS BX-60 6チャンネルミキサー

コンパクトで持ち運び便利なミキサーです、(W280mm、H60mm、D155n)家庭でヘッドフォンを使って音を出さないバンド練習や音を出してのバンド練習他さまざまな用途に適応します、マーキングシールとBOSSのステッカー、箱付きです、箱は全体的に汚れあります。家庭保存の為神経質な方はご遠慮下さい。#BOSS#ボス#録音#小型ミキサー



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