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- 煎茶道具 鈴山作 松文 ミニチュア茶器セット 専用ケース N R5136
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商品詳細
大きさ （急須）高さ約４．７cm 幅約８．５cm×約７cm（茶碗）高さ約２．３cm 幅約２．８cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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煎茶道具 鈴山作 松文 ミニチュア茶器セット 専用ケース N R5136 | フリマアプリ ラクマ
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