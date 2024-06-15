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煎茶道具　鈴山作　松文　ミニチュア茶器セット　専用ケース　N　R5136
商品番号 T46891757728
商品名

煎茶道具　鈴山作　松文　ミニチュア茶器セット　専用ケース　N　R5136
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 5,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（急須）高さ約４．７cm　幅約８．５cm×約７cm（茶碗）高さ約２．３cm　幅約２．８cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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煎茶道具　鈴山作　松文　ミニチュア茶器セット　専用ケース　N　R5136
煎茶道具　鈴山作　松文　ミニチュア茶器セット　専用ケース　N　R5136 | フリマアプリ ラクマ

煎茶道具　鈴山作　松文　ミニチュア茶器セット　専用ケース　N　R5136
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