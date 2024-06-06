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SEVENTEEN 公式ペンライト ver.2
商品番号 J48696524742
商品名

SEVENTEEN 公式ペンライト ver.2
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEEN公式ペンライトver.2OFFICIALLIGHTSTICK2複数回使用しています。会場内での接続等確認してあります。ジョシュアのシール使用してあります。
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