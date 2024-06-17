ワイヤレス マイク スピーカー カラオケ Bluetooth 演説 学校 行事

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画像は商品撮影の為開封していますが、発送するのは未開封品を発送致します♪カラオケだけでなく演説、学校行事、各種イベントなどでマイクとスピーカーとしても使えます！【ポータブルカラオケスピーカー】ワイヤレスマイクを装備しているので、家族や友人と一緒に歌うことができます2500mAhの大容量リチウム充電式バッテリーは、6時間の途切れないパーティーを保証しますスイベルハンドルとストラップのデザインは、持ち運びが簡単で、野外活動に適しています【デュアルワイヤレスマイク】このBluetoothスピーカーシステムには、もつれたワイヤーや音の中断を取り除くためのハンドヘルドワイヤレスマイクが付属しています簡単にアクセスできるように100フィートの範囲で動作し簡単な操作と安定した信号受信を可能にします【HDステレオ音質】4インチウーファーを備えた30W出力電力独立した高音/ベース調整は、音楽を大声でクリアで、強くし、より高い音量でもオーディオを歪めることなくあなたの声を増幅します【使いやすい】スピーカーとマイクは、電源を入れると自動的に接続されますボタンを押して、モード、ボリューム間で異なる機能を切り替えますBluetooth接続のほかに、USB/光学/同軸/3.5mm補助入力を介して接続することもできますスマートテレビ/スマートフォン/iPad/タブレット/PC/DVD/CDなどのすべての外部デバイス可能注意：ご使用の前にマイクとサウンドバーがうまく一致していることを確認してくださいペアリング後、マイクをサウンドバーに近づけすぎないでください