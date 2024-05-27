レア軽量ジルコ20インチシンバル

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商品詳細
CANADAの工場でAZCOによって製造された、『ZILCO mediumTHINRIDE20インチ』です。約1600グラム。クラッシュライドとして長年使っていました。音はクラシックで綺麗な音です。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox977839.html
http://narcologia.ru/goods/pompous331523.html
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