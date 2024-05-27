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レア軽量ジルコ20インチシンバル
商品番号 A65685957824
商品名

レア軽量ジルコ20インチシンバル
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CANADAの工場でAZCOによって製造された、『ZILCO　mediumTHINRIDE20インチ』です。約1600グラム。クラッシュライドとして長年使っていました。音はクラシックで綺麗な音です。
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