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violin バイオリン 1900年頃?
商品番号 H71161577744
商品名

violin バイオリン 1900年頃?
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 6,600 円
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商品詳細

4／4サイズネックが異常に細く削られた状態となります。※G線ペグ穴摩耗大要ブッシング修理やも…チェコ？ドイツ?不明裏一枚板現状出品となります事どうぞ、ご了承下さいませ。公家實
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