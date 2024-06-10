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商品詳細
TommyThayerサイン入りパック内にギターピック3枚入り40周年記念ツアー時のものです。未開封#キッス#KISS#ハードロック#トミーセイヤーらくらくメルカリ便発送予定ですが、梱包サイズによって、ゆうメルカリ便を使う場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln627602.html
http://narcologia.ru/goods/revamp430422.html
http://narcologia.ru/goods/revamp959722.html
KISS トミー・セイヤー サイン入カードとKISSギターピック
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