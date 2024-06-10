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KISS トミー・セイヤー　サイン入カードとKISSギターピック
商品番号 P82422630332
商品名

KISS トミー・セイヤー　サイン入カードとKISSギターピック
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TommyThayerサイン入りパック内にギターピック3枚入り40周年記念ツアー時のものです。未開封#キッス#KISS#ハードロック#トミーセイヤーらくらくメルカリ便発送予定ですが、梱包サイズによって、ゆうメルカリ便を使う場合があります。ご了承ください。
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