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お値下げ中　ギラティナvstar ur Vスターユニバース　美品
商品番号 O65045805508
商品名

お値下げ中　ギラティナvstar ur Vスターユニバース　美品
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,515 円
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商品詳細

ポケモンカードギラティナvstarurブイスターユニバース開封後すぐスリーブに入れてマグネットローダに入れて保管してました。コレクションのひとつです。写真にて状態ご確認ください。追加の写真等ございましたら、追加対応しますのでおっしゃってください。主観ですが目立ったキズや、白かけなどはない認識ですがあくまで素人目なので一律プレイ用としてご理解お願いします。カドショでは満額査定でした。スリーブ、硬質スリーブに入れ、段ボールなどによる厚紙補強したものをテープかチャック付きのポリ袋にいれることで折れ対策、水濡れ対策、しっかりして発送します。多くのご購入者様から梱包の良さをご評価いただいております。ご安心ください。すり替え防止につき、返品等は対応できかねますので、よろしくお願い致します。ポケモンカードゲームポケカポケモングッズサポートスタジアムエネルギーRRRRRRSRSAHRURCHRCSRサン\u0026ムーンソード\u0026シールドVMAXライジング反逆クラッシュ爆炎ウォーカームゲンゾーン伝説の鼓動仰天ボルテッカーシャイニースターV一撃マスター連撃マスター白銀のランス漆黒のガイストイーブイヒーローズ蒼空のストリーム摩天のパーフェクトフュージョンアーツ25thanniversaryvmaxクライマックススタートデッキ100スターバーススターターセットvstarバトルリージョンスペースジャグラータイムゲイザーダークファンタズマPokmonGOロストアビスハイクラスデッキ　ゼラオラハイクラスデッキ　デオキシスVSTARスペシャルセット白熱のアルカナパラダイムトリガーVSTARユニバースジャンボカードコレクションスカーレットexバイオレットexスカーレットex\u0026バイオレットexスペシャルセットトリプレットビートクレイバーストスノーハザードポケモンカード151
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