アンティークポートレート ドイツ 子供

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商品詳細
1800年後半から1900年初頭にドイツ各地で撮影された大変貴重なポートレートです。ドイツ語ではVisitformat、フランス語ではCartedevisiteと呼ばれております。当時はこのカードを友人間で交換したり、コレクションしたりと使われていたとのこと。プレートには撮影館や撮影地が記載されており、裏面には撮影館オリジナルデザインが素敵に印刷されております。子供の名前が手書きで記されているものもあります。100年以上前のもののため、同じものはほぼ手に入らないと言っても過言はないかと思います。また上記の通り、大変古いものとなっておりますので、スレやシミ等を理解いただける方のみ、ご購入を検討いただけますようお願いします。#蚤の市#アンティーク#ブロカント#ポートレート#visitformat#cdv33-40
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