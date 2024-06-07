

ベルリン, ドイツ - ベルリンで, ドイツ 1910 年頃のビンテージの服を ...



アンティークポートレート ドイツ 子供 - 写真



ベルリン, ドイツ - ベルリンで, ドイツの 1900 年頃のビンテージの服 ...



アンティークポートレート ドイツ 子供 - メルカリ



Snowdrop Postcards アンティークポストカード専門店



ベルリン, ドイツ - 年頃の母、父と息子のベルリン、ドイツで 1860 ...



Snowdrop Postcards アンティークポストカード専門店



Snowdrop Postcards アンティークポストカード専門店



Snowdrop Postcards アンティークポストカード専門店



ドイツ Collection Cristina コレクションクリスティーナ / ジャン＝バティスト・グルーズ 「犬と遊ぶ子供」布絵【中古】-アンティーク雑貨・中古革靴の通販サイトのAwesome



Jutta Baby Dresse ANTIQUE GERMAN DOLL / アンティークドイツ人形 3F419-timeroman-shop



今季ブランド アンティークビスクドール ドイツ アンティークドール ...



ドイツアンティーク ビスクドール ボディ その他人形 Mon Atelier ...



Jutta Baby Dresse ANTIQUE GERMAN DOLL / アンティークドイツ人形 3F419-timeroman-shop



Snowdrop Postcards アンティークポストカード専門店

1800年後半から1900年初頭にドイツ各地で撮影された大変貴重なポートレートです。ドイツ語ではVisitformat、フランス語ではCartedevisiteと呼ばれております。当時はこのカードを友人間で交換したり、コレクションしたりと使われていたとのこと。プレートには撮影館や撮影地が記載されており、裏面には撮影館オリジナルデザインが素敵に印刷されております。子供の名前が手書きで記されているものもあります。100年以上前のもののため、同じものはほぼ手に入らないと言っても過言はないかと思います。また上記の通り、大変古いものとなっておりますので、スレやシミ等を理解いただける方のみ、ご購入を検討いただけますようお願いします。#蚤の市#アンティーク#ブロカント#ポートレート#visitformat#cdv33-40