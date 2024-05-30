USJ ユニバーサルスタジオジャパン エクスプレスパス（ピンク） 3枚

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有効期限は来年の8月末日までです。有効期限内であれば、日時指定や時間指定も無く、いつでも使用可能です。使用方法に関する注意点など3枚目の画像にて必ずご確認頂き不明な点はご質問下さい。エクスプレスパス表面に記載されているアトラクションの中から、乗りたいアトラクションを1つだけ選んでアトラクション前で待機しているユニバ・クルーに渡してください。チケットは回収されます。そのまま、優先ルートに案内され短時間の待ち時間で乗る事が出来ます。1人1枚が必要です。【対象アトラクション】★マリオカート～クッパの挑戦状～★ミニオン・ハチャメチャ・ライド★ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー★スペース・ファンタジー・ザ・ライド★ザ・フライング・ダイナソー★ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド★ハローキティのカップケーキ・ドリーム★フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ★ビッグバードのビッグトップ・サーカス★モッピーのバルーン・トリップ★エルモのゴーゴー・スケートボード★ミニオン・ハチャメチャ・アイス★フライング・スヌーピー★ジュラシック・パーク・ザ・ライド★ジョーズ★アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド4K3D