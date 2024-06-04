キャットタワー 据え置きおしゃれ全高175cm高級爪とぎ隠れ家 ホワイトグレー

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商品詳細
素材支柱:紙管、麻巻き板材:パーティクルボード（E1）張り材:ポリエステル梱包個数1梱包サイズ69×51×39cm重量（Netweight）19.0kg重量（Grossweight）20.0kg耐荷重棚板1枚につき約10kg組立品/完成品組立品nおすすめポイント◆全高175cm、高いところが大好きなネコちゃんに最適◆居心地最高の台座三つ、多頭飼いさんでもくつろいで使える◆上り下りしやすい階段を二つ設置◆10か所麻紐あり、いっぱいガリガリできます◆2つの隠れ家、狭いところ大好きなニャンコに最適！◆ファブリック生地なので、オールシーズン適応！◆2〜3匹飼いに最適なサイズ◆据え置きタイプで、どこでも自由に設置可能。どんな部屋でもぴったり！nお手入れ掃除機やコロコロや専用のブラシをご使用いただき、こまめにお手入れしてください。
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