asknowasdewan 3号

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わんちゃんのお洋服の整理中男の子用浴衣になります。３号サイズ女の子用でSDサイズもありますので、お揃いが可能です。２着お纏めは、厚みが出てしまう為、別々でお願いします。愛犬がいますので、毛の付着等が気になる方は、ご遠慮下さい。プロフを参考に宜しくお願いします。用品の種類···服・アクセサリー用品