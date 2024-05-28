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asknowasdewan 3号
商品番号 V79314177202
商品名

asknowasdewan 3号
ブランド名 アズノゥアズデワン
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

わんちゃんのお洋服の整理中男の子用浴衣になります。３号サイズ女の子用でSDサイズもありますので、お揃いが可能です。２着お纏めは、厚みが出てしまう為、別々でお願いします。愛犬がいますので、毛の付着等が気になる方は、ご遠慮下さい。プロフを参考に宜しくお願いします。用品の種類···服・アクセサリー用品
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