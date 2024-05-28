【11/5まで売切】 カナダ チモシー 100kg スーパープレミアム １番刈

【11/5まで期間限定キャンペーン！！】カナダ産チモシー１番刈りが入荷しました！～直契約の配送会社使用で低価格が実現！～★★上質安心のカナダ産チモシー１番刈り★【カナダ産１番刈りのメリット➀】カナダ産はＵＳ産より柔らかく食べやすい【カナダ産１番刈りのメリット②】カナダ産はＵＳ産より香りが芳香！～大切なペットにカナダ１番刈りは如何ですか？～（上質なエサはペットが喜びますね） ※お急ぎの方の為に「土日祝も発送」 【原油高で牧草価格が高騰ですが低価格実現】 ※安心の「佐川急便」で送料無料 ※着払い地域は下記記載(重要事項)（北海道/青森/秋田/岩手/沖縄/福岡/大分/佐賀/長崎/熊本/宮崎/鹿児島/沖縄/離島）※若干サービスします【商品の特徴】カナダ産特有の「短め１番刈りチモシー」なので非常に食べやすくウサギ等の小動物の定番牧草として一番人気があります。食付き良さで好評のカナダ１番刈りは香りが香ばしくて食物繊維や栄養も多いので可愛いペットに喜ばれると思います-40°c以下になるカナダ特有の気候地域で育った牧草は甘みも強く嗜好性抜群。デハイ方式の強力な火力乾燥＆天日乾燥で甘みを閉込め香りの良いチモシーです。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ウサギ/ハムスター/チンチラ/ヤギ等に牧草専門の大手輸入商社より直接買付け中間マージンがないので安価ご提供牧場運営してる当方が厳選した上質チモシー■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□【その他】※購入前にプロフィール必ずお読み下さい※圧縮状態なので使用時ほぐして下さい※業務用チモシーの小分け販売※計量はデジタル重量計で測定※2kg5kg7.5kg10kg20kg30kgあります【原材料】チモシー(牧草)【保管方法】高温多湿・直射日光を避け保管【賞味期限】開封後約1～3ヶ月以内を推奨【検索用】#チモシー#牧草#うさぎ#ヤギ#ハムスター#モルモット#チンチラ#カナダ#送料無料#Kファーム#餌#2#5#10#15#20



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