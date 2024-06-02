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【送料無料】ＳＵＭＡ2個　Detox Bio 50g ベタ便秘予防改善
商品番号 T80966664506
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【送料無料】ＳＵＭＡ2個　Detox Bio 50g ベタ便秘予防改善
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,690 円
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商品詳細

閲覧ありがとうございます♪気持ちを込めて発送致します✨新品未開封です(^^)宅急便コンパクトで発送します♪即購入歓迎です⭐︎翌日での配送を心がけています⭐︎早朝深夜購入歓迎です⭐︎✔️2箱での販売です(箱数希望がございましたらコメント下さい)✔️ベタの本場タイで開発✔️便秘を改善が期待できます✔️世界中のベタ愛好家のあいだで広く使われており信頼の品物です【効果】・ベタの便秘、腫れの改善、予防【使用方法】・改善の場合、1Ｌの飼育水に0.1g添加してください。・予防の場合、5Ｌの飼育水に0.1ｇ添加してください。タイからの輸入品のため擦り傷などがある場合がございます。ご了承の上ご購入下さい☺︎#ベタ#ショーベタ#スーマ#SUMA59
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