【美品】YESSICA イェシカシー　総柄シャツ　ヴィンテージ　大きいサイズ

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Christian Dior (クリスチャン ディオール) シルクツイル総柄半袖シャツ ネイビー サイズ:41



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YESSICAイェシカシーヨーロッパヴィンテージ 総柄シャツボタンがパールボタンでかわいいですサイズ 44着丈 約68(肩から裾まで)身幅 約60素材 viscose100％ビスコースはシルクの様な光沢があり見た目や肌触りが良く、テロンとした落ち感でドレープの様な感じの素材です。伸縮性はなく春夏向けの繊維なのに水につけると強度が低下し縮み、雨や水が付いたままになるとシミになる可能性があります。美しいシルエットや光沢感も良く、高級服地の裏や高級下着にも使われています。目立ったシミなどなく全体的に綺麗な状態です。