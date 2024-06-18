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【美品】YESSICA イェシカシー　総柄シャツ　ヴィンテージ　大きいサイズ
商品番号 K61492545734
商品名

【美品】YESSICA イェシカシー　総柄シャツ　ヴィンテージ　大きいサイズ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YESSICAイェシカシーヨーロッパヴィンテージ　総柄シャツボタンがパールボタンでかわいいですサイズ　44着丈　約68(肩から裾まで)身幅　約60素材　viscose100％ビスコースはシルクの様な光沢があり見た目や肌触りが良く、テロンとした落ち感でドレープの様な感じの素材です。伸縮性はなく春夏向けの繊維なのに水につけると強度が低下し縮み、雨や水が付いたままになるとシミになる可能性があります。美しいシルエットや光沢感も良く、高級服地の裏や高級下着にも使われています。目立ったシミなどなく全体的に綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/recuperation180021.html
http://narcologia.ru/goods/perforce328965.html
http://narcologia.ru/goods/response924542.html
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