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ボールジィ【新品·未使用】　シルク混ピンタックノースリーブブラウス
商品番号 X20371871997
商品名

ボールジィ【新品·未使用】　シルク混ピンタックノースリーブブラウス
ブランド名 ボールジィ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Ballsey　　TOMORROWLANDボールジィシルク混ピンタックノースリーブブラウス　　　　　　　　　　　　サーモンピンク肩幅を削りすぎず大人っぽい肌見せのノースリーブブラウスです。ピンタックから少し裾に向かって広がるAラインで密着せずふんわり感が演出できます♪●size　38以下平置きにて採寸着丈61cm肩幅37cm身幅46cm●素材コットン60%シルク40%#ねろちっち出品一覧　　プロフィール御一読お願いします。新品、未使用ですが自宅保管ですのでご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。即購入OKです。
http://narcologia.ru/goods/reboot158036.html
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