ラルフローレン♡ ポロシャツ　ベア　ワンポイント刺繍　ゴルフ

【ラルフローレン ポロシャツ 】単品のお値下げ交渉はご遠慮ください○1回着○カラー:白○素材:綿95%ポリウレタン5%○サイズ:XS着丈 約 59㎝ 1番長い所身幅 約 42㎝とっても可愛いですが ラルフローレンコレクションが増え過ぎたのでこちらは手放します普段MかSサイズを着ています。※写真の小物類は付属されません。（使用したものです。新品ではありませんので理解のうえ、ご購入ください。）発送は圧縮、簡易包装になりますコメント中でも購入された方が優先です即購入okNo.105



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