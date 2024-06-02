極美品✨ クリエイトクレイル ジャガードワンピース 異素材 ゆったり バイカラー

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お値下げ大歓迎中です♪＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝クリエイトクレイル CreateClairロングワンピース オーバーサイズ異素材 バイカラー ノーカラー 黒 クリエイトクレイルのジャガードワンピースです。お色は落ち着きのある上品なブルーグリーン×ブラックカラー素材は薄手のサマーウール混のさらりとした素材ジャガード生地はしっかりした生地で高級感があります。ほぼ使用感のないとても綺麗な状態です。ゆとりあるサイズ感なので重ね着にもちょうど良く、体型カバーにもなるのでとても便利です。お探しの方はぜひどうぞ。✿サイズ フリーサイズ〇肩幅:約72cm（ドロップショルダー）〇袖丈:約16cm〇身幅:約72cm〇着丈:約110cm※計測値の多少の誤差はご了承ください✿素材 日本製 ジャガード ウール50%、コットン無地 ポリウレタン90％、ウール10％※とても綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。＝＝＝＝＝＝＝＝▼ワンピースは▼#mashiroのワンピース一覧▼商品一覧は▼#mashiroの商品一覧＝＝＝＝＝＝＝＝即購入OKです。フォロー割\u0026まとめ割いたしますので、ご購入前にお声掛けくださいカラー...ブルーグリーン、ブラック柄・デザイン...無地袖丈...七分丈季節感...春、夏、秋