破損 訳あり CELINE マカダム ガンチーニ used

注意訳あり破損品です。ハンドルを直して頂けます等お使い頂けますが、あくまでも破損品なので、リメイク用としてお考え下さい。オールドセリーヌのマカダム柄ガンチーニ、チェーンタイプで、使用回数は少ないものの、経年保管によるくすみが金属部分にあり、保管の悪さから、ハンドルが片方取れてしまっています。もう片方も状態は悪いです。本体部分はぱっと見に目立つ大きな傷や汚れはありませんが、あくまでもジャンクな中古品ですので、状態を気にされる方は入札をご遠慮ください。素人採寸ですが、底部で横27.5cm、縦11cm、平置き高さ24cmです。CELINEガンチーニ ハンドバッグ



セリーヌ CELINE ハンドバッグ レディース マカダム柄/ガンチーニ ダークブラウン×ベージュ ダブルフラップ【中古】20230806｜au PAY マーケット



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