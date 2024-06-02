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破損 訳あり CELINE マカダム ガンチーニ used
商品番号 F33004933825
商品名

破損 訳あり CELINE マカダム ガンチーニ used
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

注意訳あり破損品です。ハンドルを直して頂けます等お使い頂けますが、あくまでも破損品なので、リメイク用としてお考え下さい。オールドセリーヌのマカダム柄ガンチーニ、チェーンタイプで、使用回数は少ないものの、経年保管によるくすみが金属部分にあり、保管の悪さから、ハンドルが片方取れてしまっています。もう片方も状態は悪いです。本体部分はぱっと見に目立つ大きな傷や汚れはありませんが、あくまでもジャンクな中古品ですので、状態を気にされる方は入札をご遠慮ください。素人採寸ですが、底部で横27.5cm、縦11cm、平置き高さ24cmです。CELINEガンチーニ　ハンドバッグ
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