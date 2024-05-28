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ヘルシーデニム　五明祐子　コラボ
商品番号 M34677229960
商品名

ヘルシーデニム　五明祐子　コラボ
ブランド名 ヘルシーデニム
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先月、購入しましたが、サイズが合わなかったため、出品致します。数回しか着用しておらず、ほとんど未使用です。【商品情報】コラボ商品:HelthyDENIM×五明祐子サイズ:25(L)ウエスト:68ヒップ:92股下:71股上:30.1わたり幅:29.4裾幅:17.5限定商品で、現在はWEB掲載も終了している手に入りにくい商品です。中古品であること、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rouge741910.html
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