USA VINTAGE アメリカレオパード襟ベロアジャケット



80's AAARDVARK'S ODD ARK USA製 レオパード柄 ベロアショールカラーテーラードジャケット L



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Lady's】 90s Leopard Print Jacket / Made In USA レオパード ヒョウ ...



ヴィンテージ ビンテージ ジャガード チャイニーズ 総柄 ゴブラン ...



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USA VINTAGE アメリカ古着ペイズリー柄ベロアワンピース | Vintage.City



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South Paradiso Leather(サウスパラディソレザー) East West イースト ...



90's US Vintage STUNT タイガー パターン ゼブラ柄 オープンカラー ...



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Lot No. SE28973 / Mid 1950s Style Velveteen Sports Shirt “LEOPARD ...



80～90s 日本製 PINORE ピノーレ 花柄 ベロア テーラードジャケット ...



USA VINTAGE アメリカ古着ペイズリー柄ベロアワンピース | Vintage.City

ご覧頂きまして、ありがとうございます。◯商品名USAVINTAGELEOPARDCOLLARVELOURJACKET/アメリカ古着レオパード襟ベロアジャケット◯サイズ表記サイズM肩幅:42cm身幅:56.5cm着丈:79cm袖丈:肩上から58cm 脇下から42.5cm◯カラーブラック、ブラウン◯コンディションこちらのお品物のコンディションはBです。S新品に近いものA比較的状態のいいものB一般的な使用感があるものC使用感がやや目立つものD使用感が多いものおよびジャンク品＊ただし当店の基準による◯付属品なしコンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承くださいこちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します