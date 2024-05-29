美品 ヴェルメイユパーイエナ きれい色 ブルーグリーン スカート 日本製 40

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ご覧いただきありがとうございます♪まとめて購入していただいた場合は、割引もさせていただきます!◆商品説明◆VERMEILparienaのスカートになります！汚れなくまだまだ気持ちよく使用していただけるお品物です。しっかりとしたお作りのウール100%です♪きれい色、ターコイズブルーのようなブルーグリーンカラーです♪大人かわいいデザインになってます(*´∀`)※モデルさんが着用しているカラーが近いです。イエナフレームワークユナイテッドアローズジャーナルスタンダードスピック\u0026スパンアーバンリサーチアダムエロペビームストゥモローランドがお好きな方にもオススメです。◆サイズ◆表記 40(L)ウエスト 36cm 丈 86cm スリット 33,5cm◆ブランド名◆VERMEILparienaヴェルメイユパーイエナ◆タイトル◆美品ヴェルメイユパーイエナきれい色ブルーグリーンスカート日本製40◆管理番号◆A4219◆関連キーワード◆プライベート 結婚式 仕事 パーティ シンプル セミナー デート革靴就活 ビジネスイタリア かわいい おしゃれ ストリート ハイブランド他にも出品しておりますので是非ご覧ください。シルエット···台形カラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···ウール季節感···秋、冬