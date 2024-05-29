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美品 ヴェルメイユパーイエナ きれい色 ブルーグリーン スカート 日本製 40
商品番号 I28779848500
商品名

美品 ヴェルメイユパーイエナ きれい色 ブルーグリーン スカート 日本製 40
ブランド名 ヴェルメイユパーイエナ
特別価格 税込 233,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪まとめて購入していただいた場合は、割引もさせていただきます!◆商品説明◆VERMEILparienaのスカートになります！汚れなくまだまだ気持ちよく使用していただけるお品物です。しっかりとしたお作りのウール100%です♪きれい色、ターコイズブルーのようなブルーグリーンカラーです♪大人かわいいデザインになってます(*´∀`)※モデルさんが着用しているカラーが近いです。イエナフレームワークユナイテッドアローズジャーナルスタンダードスピック\u0026スパンアーバンリサーチアダムエロペビームストゥモローランドがお好きな方にもオススメです。◆サイズ◆表記　40(L)ウエスト　36cm　丈　86cm　スリット　33,5cm◆ブランド名◆VERMEILparienaヴェルメイユパーイエナ◆タイトル◆美品ヴェルメイユパーイエナきれい色ブルーグリーンスカート日本製40◆管理番号◆A4219◆関連キーワード◆プライベート　結婚式　仕事　パーティ　シンプル　セミナー　デート革靴就活　ビジネスイタリア　かわいい　おしゃれ　ストリート　ハイブランド他にも出品しておりますので是非ご覧ください。シルエット···台形カラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···ウール季節感···秋、冬
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