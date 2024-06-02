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アメリカ　L.L. Bean　フリースジャケット　グリーン　K46
商品番号 Y33726778618
商品名

アメリカ　L.L. Bean　フリースジャケット　グリーン　K46
ブランド名 エルエルビーン
特別価格 税込 1,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号：K46カラー：グリーン素材：ポリエステル:100%状態：古着/USED生地の傷みも少なく比較的綺麗なお品です。目立つ汚れや傷などもございません。※海外で仕入れたUSED・古着となりますので新品同様、過度な美品をお求めの方はご購入をお控えください。サイズ：表記M肩幅約40cm(肩から肩までの長さ)身幅約52cm(脇下から脇下までの長さ)袖丈約58cm(肩から袖先までの長さ)着丈約60cm(首元から裾までの長さ)※多少の誤差はご了承ください。全品クリーニング済み
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