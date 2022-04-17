【美品】PINK HOUSE♡リボン＆デイジー柄♡サテンリボン付♡カットソー半T

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こんにちは♡ご覧頂きありがとうございます。こちらはピンクハウスのロゴやリボンやデイジーなどプリントがカワイイ〜カットソー♡です。チェックやドットや花柄などのリボンにデイジーを散りばめたピンクハウスらしい繊細で丁寧なプリントとサテンリボンのモチーフも付いて可憐に豪華です♡お色は基本色の黒色ですので何でも合わせやすく楽々コーデが嬉しいですね♡お手持ちのお洋服に合わせていかがでしょうか〜＊状態…目立った汚れや傷のない美品ですがホームクリーニング後に写真撮影や検品しておりますご了承くださいませ。＊サイズ…着丈61cm身幅43.5cm肩幅35cm袖丈23.5cm位(素人採寸)＊柄・デザイン…プリント(ロゴなど)＊カラー…ブラック＊袖丈…半袖＊素材…綿…100%＊購入価格…8,500円+税＊購入店…ピンクハウス直営店(百貨店)です。＊包装…折り畳んで包みます。＊発送…ゆうパケット便の匿名発送します。＊その他注意事項…コメント欄ご利用される前にお値下げの件など記載したプロフも読まれる事をおすすめします。 ♡ピンクハウス♡インゲボルグ♡カネコイサオ♡ワンダフルワールド♡イノワInnocentworld♡メタモMetamorphosetempsdefille♡ベイビーBaby,thestarsshinebright♡アンプリAngelicpretty♡メロバスMelodyBasket♡MILK♡アナスイ♡ローラアシュレイ♡フランフラン♡メゾンドフルール♡ジェーンマープル♡ルルゲッタ♡ロリィタ♡ロリータ♡クラロリ♡ゴスロリ♡黒ロリ♡白ロリ♡姫ロリ♡甘ロリ♡ゆめかわ♡お茶会♡お誕生日会♡撮影会♡女子会♡二次会♡同窓会♡帰省♡旅行♡遠征♡配信♡ライブ♡フェス♡リモート♡イベント♡プレゼント♡クリスマス♡ハロウィン♡パーティ♡セレモニー♡ガーリー♡カワイイ♡激カワ♡激レア♡レア♡希少♡限定♡完売♡人気♡最後までお読み頂きありがとうございます♡