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323 23区☆シャツプルオーバー Mサイズ グレー
商品番号 D29300906373
商品名

323 23区☆シャツプルオーバー Mサイズ グレー
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

a00323⭐️即購入大歓迎⭐️送料無料⭐️匿名配送－－－－－－－－【商品情報】－－－－－－－－オンワード樫山23区ウールシャツチュニックプルオーバーグレー38サイズ※事前に検品を行なっておりますが、素人採寸の為　見落としがある場合がございます。　多少の誤差はご了承くださいませ。※画像をご確認の上ご購入お願いいたします。－－－－－－－－【注意事項】－－－－－－－－☆保管上または梱包によるシワはご容赦ください。☆商品のデザイン・状態には　主観が伴い表現に個人差が生じる事がございます。　ご理解お願いいたします。☆あくまでも中古商品となりますので、　神経質な方はご購入をお控え下さいます様　お願い申し上げます。☆返品・返金について・完全に当方の責任がある場合、着払いにて　返品対応させて頂きますのでご安心くださいませ。・注意を払って検品をしておりますが、　見落としがあるかも知れません。　気になる箇所がございましたら、　評価前にご連絡頂くようにお願い致します。＊誠意もって対応させていただきます。最後まで閲覧いただきありがとうございました。╰(*´︶`*)╯
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