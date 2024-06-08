フレッドペリー　バックデザインポロシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···無地後ろがプリーツのようにデザインされているポロシャツです。数回着用後自宅保管していました。購入後数年経過しているのでやや傷あり汚れありを選択しています。
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http://narcologia.ru/goods/shuttle932825.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome45143.html
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