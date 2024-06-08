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フレッドペリー　バックデザインポロシャツ
商品番号 C68539148218
商品名

フレッドペリー　バックデザインポロシャツ
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地後ろがプリーツのようにデザインされているポロシャツです。数回着用後自宅保管していました。購入後数年経過しているのでやや傷あり汚れありを選択しています。
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