値下げ　北岡文雄　版画　雪の山

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商品詳細
北岡文雄作 題名 雪の山サイズ 額 タテ 57cm ヨコ 75cm 版画タテ41.5cm ヨコ 56cm1977年制作Artists.ProofA.P.自宅長期保管品です。種類...木版画
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