Giorgio Armani レディース エンボス タンクトップ 231035



2023年最新】アルマーニ タンクトップの人気アイテム - メルカリ



チュニック レディース エンボス加工 エンボス 半袖 Aライン フレア 無地 クルーネック ロング丈 カットソー メール便不可 23ss



エンボス加工Vネックトップス[品番：PA000014511]｜coca（コカ）の ...



チュニック レディース エンボス加工 エンボス 半袖 Aライン フレア ...



エンボス加工Vネックトップス[品番：PA000014511]｜coca（コカ）の ...



エンボス加工Vネックトップス



エンボス加工Vネックトップス



コカ coca エンボス加工ノースリーブAラインチュニック （Green） -靴 ...



エンボス加工Vネックトップス[品番：PA000014511]｜coca（コカ）の ...



エンボス加工Vネックトップス[品番：PA000014511]｜coca（コカ）の ...



チュニック レディース エンボス加工 エンボス 半袖 Aライン フレア ...



コカ coca エンボス加工ノースリーブAラインチュニック （Green） -靴 ...



カットソー レディース エンボス ノースリーブ ロング丈 フレア ...



チュニック レディース エンボス加工 エンボス 半袖 Aライン フレア ...



チュニック レディース エンボス加工 エンボス 半袖 Aライン フレア ...

GiorgioArmaniジョルジオ・アルマーニジョルジオアルマーニエンボスタンクトップタンクトップレディースタンクトップエンボス使用シャツなどで合わせても素敵にコーディネートが出来ます^^サイズ身幅:約38.2cm肩幅:約30.5cm総丈:約53.4cm(平置き採寸)素人が測っているため誤差が生じる場合もあります。予めご了承ください。状態:汚れ破れなく綺麗ですカラー···ブラック柄...素材···コットン季節感···秋状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。※折りたたんで発送になります。＊あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。※長期自宅保管の物もあり匂い移り等もありますのでご了承ください。