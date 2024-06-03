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Giorgio Armani レディース エンボス タンクトップ 231035
商品番号 T88731502343
商品名

Giorgio Armani レディース エンボス タンクトップ 231035
ブランド名 ジョルジオアルマーニ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GiorgioArmaniジョルジオ・アルマーニジョルジオアルマーニエンボスタンクトップタンクトップレディースタンクトップエンボス使用シャツなどで合わせても素敵にコーディネートが出来ます^^サイズ身幅:約38.2cm肩幅:約30.5cm総丈:約53.4cm(平置き採寸)素人が測っているため誤差が生じる場合もあります。予めご了承ください。状態:汚れ破れなく綺麗ですカラー···ブラック柄...素材···コットン季節感···秋状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。※折りたたんで発送になります。＊あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。※長期自宅保管の物もあり匂い移り等もありますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/stair66500.html
http://narcologia.ru/goods/plaque369907.html
http://narcologia.ru/goods/perforce550565.html
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