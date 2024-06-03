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【最終値下げ】【新品未使用】コシノヒロコ　トランク　ベスト　タンクトップ
商品番号 Q45868435453
商品名

【最終値下げ】【新品未使用】コシノヒロコ　トランク　ベスト　タンクトップ
ブランド名 ヒロココシノトランク
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用のコシノヒロコ　TRUNKのチュニック風なベスト。ノースリーブとしても着ていただけます。実家の整理のため出品いたします。アシンメトリーなデザインで、左側が立体的なつくりになっています。シンプルで上品な一枚です。15000円程で購入サイズ40L肩幅38センチ身幅最大55センチ（立体的なつくりなため）着丈55センチ（右側）、65センチ（左側）素人採寸です。新品未使用ですが自宅保管していましたので中古品にご理解ある方に購入いただけると嬉しいです。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln300502.html
http://narcologia.ru/goods/composite231654.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild169152.html
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