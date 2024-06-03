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コムデギャルソン　迷彩色ドットシャツSサイズ
商品番号 Q44703228857
商品名

コムデギャルソン　迷彩色ドットシャツSサイズ
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。プロフ読んでください。着丈61cm肩幅35cm身幅42cm袖丈56cm若干誤差があるかもしれないです。コットン100%のシャツです。着用回数3〜4回。写真1,2枚目の色味が近いです。
http://narcologia.ru/goods/navigate586230.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric645745.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate521448.html

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