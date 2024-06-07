未使用　長財布　レッド　Cartier カルティエ　レザー財布

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[商品の状態]未使用に近い[商品名]Cartierカルティエ長財布[サイズ]約27.5×9×1[素材など]レザー柄・デザイン···無地カラー···レッド財布形···長財布［購入先］百貨店にて家族が購入し、譲り受けました。[付属品]ケースカード*・゜゜・*:.。..。.:*・'・*:.。..。.:*・゜゜・*大切に保管していて比較的キレイな状態だと思いますが１度個人に渡った物になりますので目立った傷や汚れはありませんが細かい傷やスレなどはあるかもしれません。お写真を見てご納得頂ける方のみご購入ください(*^^*)*・゜゜・*:.。..。.:*・'・*:.。..。.:*・゜゜・*■梱包について梱包材にて包みます■配送について匿名配送にて24時間を心掛けております#長財布#レザー#レッド#カルティエ#Cartier