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【開封品】コトブキヤ ARTFX アソーカ・タノ クローン・ウォーズ版
商品番号 T29412088908
商品名

【開封品】コトブキヤ ARTFX アソーカ・タノ クローン・ウォーズ版
ブランド名 コトブキヤ
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【コトブキヤARTFXアソーカ・タノクローン・ウォーズ版】AHSOKATANOEscapefromtheClones1/7ScalePre-PaintedModelKit新品を購入し、短期間部屋の日の当たらない所で飾ったのち、箱に戻し保管してありました。パーツの不足はありません。※外箱に多少のスレ等あります。(写真9枚目を参照ください。)他、外箱、フィギュア本体ともに目立った傷や汚れは見当たりませんが、中古開封品であることをご理解いただき購入をお願いします。匿名らくらくメルカリ便で発送予定です。
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