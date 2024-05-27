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- 【開封品】コトブキヤ ARTFX アソーカ・タノ クローン・ウォーズ版
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商品詳細
【コトブキヤARTFXアソーカ・タノクローン・ウォーズ版】AHSOKATANOEscapefromtheClones1/7ScalePre-PaintedModelKit新品を購入し、短期間部屋の日の当たらない所で飾ったのち、箱に戻し保管してありました。パーツの不足はありません。※外箱に多少のスレ等あります。(写真9枚目を参照ください。)他、外箱、フィギュア本体ともに目立った傷や汚れは見当たりませんが、中古開封品であることをご理解いただき購入をお願いします。匿名らくらくメルカリ便で発送予定です。
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